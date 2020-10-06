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    HaberlerEge Haberleri ‘Gönülden Kahve’de gönüllü çalışıyorlar
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    06.10.2020 - 00:10 | | EFSUN ERBALABAN YILMAZ AA

    ‘Gönülden Kahve’de gönüllü çalışıyorlar

    İzmir Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tüm geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanan bir kafe işletiyor.

    ‘Gönülden Kahve’de gönüllü çalışıyorlar

    İzmir’de doktor, öğretmen, öğrenci ve iş insanları gibi farklı meslek grubundan temsilciler, İzmir Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. Gönüllüler, tüm geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlamak için ‘Gönülden Kahve’ adlı kafeterya açtı. Boş zamanlarında kafeteryaya koşan yaklaşık 45 gönüllü, mutfakta çalışıyor, temizlik yapıyor, yemek pişiriyor, müşterilere servis yapıyor.

    Yolda kalanlara ulaşabilmek için bu işe koyulduklarını belirten Dernek Başkanı Nilgün Katipoğlu, “Yolda kalanlar derken işini kaybetmiş bir babayı, bursu olmayan bir öğrenciyi, eşini kaybetmiş bir kadını ya da maddi imkanlarını kaybetmiş herkesi kastettik. Çünkü hepimiz yoldayız ve maddi ya da ruhsal olarak arayış içindeyiz” dedi. Katipoğlu, gönüllü çalışanlar arasında şirket sahibi, pilot gibi yüksek gelir grubundan insanların yanı sıra ev hanımı ve öğrencilerin de bulunduğunu kaydetti. Gönülden Kahve’de çalışan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sultan Özer de, burada kendisini huzurlu hissettiğini dile getirdi, “Bulaşıktan temizliğe kadar her şeyi gönüllü yapıyoruz. Misafirlerimiz şaşırıyor ama ihtiyaç sahipleri için çalıştığımda benim içim umutla doluyor” diye konuştu.

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