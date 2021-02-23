23.02.2021 - 00:03 |
Gönüllere dokunuyor
Şehzadeler Belediyesi’nin vatandaşlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygularını artırmak amacıyla 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Paylaş Projesi’ devam ediyor.
Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eşyaların ve kıyafet yardımlarının alınarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı projede; 13 bin 636 kişiye 188 bin 757 parça kıyafet yardımı yapıldı, 2 bin 22 parça ev eşyası ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. Başkan Ömer Faruk Çelik, “Tüm vatandaşlarımız arasında bir gönül köprüsü kuruyoruz. Projemize destek vermek isteyenler 444 9 045 numaralı telefondan Beyaz Masa birimimize ulaşabilir” dedi.