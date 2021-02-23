Gönüllere dokunuyor

Vatandaşların evlerinde kullanmadıkları eşyaların ve kıyafet yardımlarının alınarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı projede; 13 bin 636 kişiye 188 bin 757 parça kıyafet yardımı yapıldı, 2 bin 22 parça ev eşyası ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. Başkan Ömer Faruk Çelik, “Tüm vatandaşlarımız arasında bir gönül köprüsü kuruyoruz. Projemize destek vermek isteyenler 444 9 045 numaralı telefondan Beyaz Masa birimimize ulaşabilir” dedi.