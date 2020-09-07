07.09.2020 - 00:02 |
Gönülleri fetheden kardeşler Aydın’da
Çöpe atılan Türk bayraklarına sahip çıkan Yunus ve Argeş, Aydın’ın kurtuluşunun 98. yıldönümü törenlerine katılmak üzere kente geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun davetlisi olarak gelen kardeşler ilk kez uçağa binip şehir dışına çıktıklarını anlattı. Bugün Duman kardeşlerle birlikte Aydın’ın kurtuluş törenine katılacak olan Çerçioğlu, “Onlarla gurur duyuyoruz. Aydın’da ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.
27 Ağustos’ta evlerine yakın olan çöp merkezinde kâğıt ve pet atıkları toplarken çöp kutusuna atılan Türk bayraklarını görüp tel örgülere asan kardeşler, bu örnek davranışlarıyla herkesin gönlünü fethetti.