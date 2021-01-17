Gönüllü ekibi sıkı çalışıyor

AKUT yetkilileri, gönüllü personele ilk eğitimi verdi. Doğal afetlerde yapılması ve yapılmaması gerekenler, öncesinde hangi tedbirlerin alınacağını anlatıldı. Programa katılan Başkan Şeniz Doğan, eğitimlerin sonunda güçlü bir arama kurtarma ekibinin kurulacağını söyledi. Başkan Doğan, “Yaklaşık bir aydır Denizlimiz küçük şiddetli de olsa depremlerle sarsılıyor, hepimiz yaşıyoruz. İzmir depreminde bizzat gittim. Enkaz bölgesi çok kötüydü. AKUT ekibi orda başarılı bir şekilde çalışıyordu. Oradaki belediyelerin sorumluluğunu gördüm ve bizim de bir şey yapmamız gerektiğini düşündüm. Yakışan da buydu. Orada sadece enkaz kaldırmak değil iletişim, koordinasyon, büro yönetimi çok önemli. Olağanüstü felaket anında bunlar için çalışacağız. O ekip ruhunu, takım ruhunu oluşturmak, deneyim kazanmak, tatbikatlar artık devam edecek. Biz de her türlü lojistik desteği sağlamaya hazırız” dedi.



AKUT Denizli Ekibi Lideri Cengizhan Öztürk de, “Bizler aynı yolda ilerleyeceğiz, bir ekip olacağız. Bizim ilimizde veya başka bir yerde bir felaket yaşandığında ekip olarak çalışacağız” diye konuştu.