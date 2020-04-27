Gönüllü motorcular vatandaşın yanında

MANİSA’DA, gönüllü olarak bir araya gelen 100 kişilik motosiklet grubu, yetkili kurumlardan aldıkları izinle koronavirüs salgını nedeniyle evde kalanların ihtiyaçları için seferber oluyor. Motosikletlilerden Ramazan Yüksel (43), “Gönüllü motosiklet kuryeciliği yapıyoruz şu an ve yaptığımız bu işten çok mutluyuz” dedi. l DHA