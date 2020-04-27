27.04.2020 - 00:02 |
Gönüllü motorcular vatandaşın yanında
MANİSA’DA, gönüllü olarak bir araya gelen 100 kişilik motosiklet grubu, yetkili kurumlardan aldıkları izinle koronavirüs salgını nedeniyle evde kalanların ihtiyaçları için seferber oluyor. Motosikletlilerden Ramazan Yüksel (43), “Gönüllü motosiklet kuryeciliği yapıyoruz şu an ve yaptığımız bu işten çok mutluyuz” dedi. l DHA
Hastaneden kaçmak isterken canından olduManisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.