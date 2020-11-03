Gönüllü ordusu

Ege Denizi’nde, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, İzmir’de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Evlerinden ayrı, parklara kurulan çadırlarda geceyi geçiren depremzedelere yemek dağıtan gönüllüler, dayanışmayla acıları hafifletmeye çalışıyor. Kentte taksicilik yapan 50 yaşındaki Mustafa Demirkan, arkadaşlarıyla hazırladıkları yemeği parklarda dağıtıyor. Devlerin ve milletin tekvücut olduğunu belirten Demirkan, “Yiyeceğini paylaşmak, kültürümüzden gelen güzellik. Anadolu insanı ekmeğini paylaşır. Özümüzde paylaşmak vardır” dedi.

Restoran işletmecisi Onur Elmalı da, gün içinde bin adet kumanyayı depremzedelere dağıtıyor. İşletmesinde hazırladıkları kumanya ve içecekleri parklarda vatandaşlara ikram ettiklerini söyleyen Elmalı, “Bir nebze faydamız olsun istedik. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnsanlara ikramda bulunduğumuzda ‘Allah razı olsun’ dediklerinde bizler mahcup oluyoruz aslında. İlk günden itibaren ikrama başladık. Herkese yetişmeye çalışıyoruz” diye konuştu.