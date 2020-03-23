Gönüllüler işbaşında

Karşıyaka’da yaşayan 65 ve üzeri vatandaşlar, kendileri için gelen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahını gönüllü sürpriziyle karşıladı. Gençlerden oluşan, toplam 100 kişilik ekip, erken saatlerden itibaren bin 350 eve 2’şer ekmek ve bilgilendirme broşürü dağıttı. Yalnız olmadıklarını, Karşıyaka Belediyesi’nin yanlarında olduğunu belirten gönüllüler, her türlü ihtiyaçları için belediyenin belirlediği 399 40 00 ve 444 15 75 numaralı telefonları arayabileceklerini ifade etti.

Parklar kapatıldı

Geçtiğimiz hafta içi 65 yaş ve üzerindeki Karşıyakalılara belediyeyi arayarak kayıt yaptırmalarını isteyen Başkan Cemil Tugay, çağrısını yineledi, “Başta yalnız yaşayan Karşıyakalılar olmak üzere tamamının yanındayız. Evde kalmak durumunda oldukları bu sıkıntılı günlerde tüm ihtiyaçlarını belediye olarak karşılamaya hazırız. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde de onların ekmek ihtiyacını karşılamak istedik” dedi.

Karşıyaka Belediyesi ayrıca, ilçedeki tüm oyun parklarını virüsün yayılmasını önleme amacıyla kullanıma kapattı. Ayrıca parklardaki banklar da ekiplerce söküldü.