‘Gönüllüleri bekliyoruz‘

Elleriyle hazırladıkları yaklaşık 200 kova mamayı 70 besleme noktasında sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını anlatan Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) Başkanı İlknur Şenay Yıldız, “İş yükümüz iki katına çıktı. İnsan ve mama desteğine ihtiyacımız var. Destekte bulunmak isteyenler www.ormanamama.com adresinde girebilir” dedi.