09.05.2020 - 00:03 |
‘Gönüllüleri bekliyoruz‘
İZMİR’in Buca ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma sürelerinin arttığı günlerde, sahipsiz canları unutmadı.
Elleriyle hazırladıkları yaklaşık 200 kova mamayı 70 besleme noktasında sokak hayvanlarına ulaştırdıklarını anlatan Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) Başkanı İlknur Şenay Yıldız, “İş yükümüz iki katına çıktı. İnsan ve mama desteğine ihtiyacımız var. Destekte bulunmak isteyenler www.ormanamama.com adresinde girebilir” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.