Görevimiz korumak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ını kutlayan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhuriyet’in kuvvetini kişi ve zümreden değil halktan aldığını belirtti. Cumhuriyet rejiminin aynı zamanda insan unsuruna verdiği değerle çağdaşlaşma ortamı oluşturduğunu belirten Kılıç, “Kazandırdığı değerler nedeniyle laik ve demokratik Cumhuriyet rejiminin memleketin geleceği bakımından çok önemli. Cumhuriyet kuşakları, kendilerine bırakılan emaneti daima koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ebediyen yaşatacaklardır” diye konuştu.