Görme kusurları tedavisinde lazer konforu

Korneanın lazer ile yeniden şekillendirildiği en son yöntemle daha konforlu bir görme sağlanıyor, gözlük ve lenslerden kurtulan kişinin yaşam kalitesi artıyor. Görme kusurlarının tedavisinde sık kullanılan lazerli cerrahi hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kaan Ünlü, tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı:

Excimer Lazer (Femto Lasik): Tüm dünyada miyop, hipermetrop ve astigmatın düzeltilmesinde en sık kullanılan yöntemdir. Lasik yönteminde operasyonlar modern sistemlerle, bıçak kullanılmadan gerçekleştirilir. En önemli avantajı güvenlik ve hassasiyettir.

Wavefront Teknolojisi: Halk arasında ‘kartal gözü’ olarak adlandırılan bu teknoloji ile kişiye özgü lazer tedavis yapılıyor. Kişide miyop, hipermetrop ve astigmat dışındaki sorunların da düzeltilmesi görme kalitesini artırıyor.

Göz içine lens

Fakik Lens Tedavisi: Lazer tedavisine uygun olmayan miyop, hipermetrop ve astigmat olgularında uygun bir alternatiftir. Geri dönüşümlü olan bu cerrahide gözün içerisine yerleştirilen lens, ömür boyu sorun çıkarmadan kullanılabilir. Bu lensler ameliyat sonrası dışarıdan bakıldığında görülemez ve lensin gözdeki varlığı hasta tarafından hissedilmez. Bu lens, hastanın isteği doğrultusunda geri çıkartılabilir.

Akıllı Lens Teknolojisi: Lazer tedavisine uygun olmayan olgularda kullanılabilen yöntemlerden biridir. Femto lazer yardımıyla olgunun natürel lensinin yerine yeni bir göz içi lens yerleştirilir. Bu lens tek odaklı olabildiği gibi uzak, orta ve yakın odaklı (trifokal) da olabilir. Bu taktirde hastaya uzak ve yakında kesintisiz bir görme kazandırmak mümkündür. Ameliyat sonrasında görme 1-2 gün içinde normal seviyesine ulaşır. Bu yöntem ile uzak, yakın ve astigmat tedavi edilebilir.