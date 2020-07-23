Görsel kirliliğe son

Narlıdere Belediyesi, sahipsiz araçları kaldırmak ve görsel kirliliği önlemek için çalışma başlattı. Hurdaya dönen ve sahipleri tarafından alınmayan araçlar, vinçler yardımıyla kaldırıldı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen’de kurduğu toplama merkezine götürüldü. Uygulama sayesinde, araçların sokaklarda hem görsel kirlilik yaratmasının hem de trafik akışını engellemesinin önüne geçildi. Belediye Başkan Ali Engin, “Kent estetiğini sağlamak temel görevimiz. Emeği geçenlere teşekkürler” dedi.