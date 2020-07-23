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    HaberlerEge Haberleri Görsel kirliliğe son
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    23.07.2020 - 00:02 |

    Görsel kirliliğe son

    Görsel kirliliğe son

    Narlıdere Belediyesi, sahipsiz araçları kaldırmak ve görsel kirliliği önlemek için çalışma başlattı. Hurdaya dönen ve sahipleri tarafından alınmayan araçlar, vinçler yardımıyla kaldırıldı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen’de kurduğu toplama merkezine götürüldü. Uygulama sayesinde, araçların sokaklarda hem görsel kirlilik yaratmasının hem de trafik akışını engellemesinin önüne geçildi. Belediye Başkan Ali Engin, “Kent estetiğini sağlamak temel görevimiz. Emeği geçenlere teşekkürler” dedi.

    8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdüİstanbul Büyükçekmece'de bir kişi 2 çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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