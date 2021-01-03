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    03.01.2021 - 07:00 |

    Görsel şölen

    Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası, flamingolara her mevsim ev sahipliği yapıyor, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

    Görsel şölen

    Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası, flamingolara her mevsim ev sahipliği yapıyor, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
    Plajlar mevkiindeki kuş cenneti, Türkiye’deki 447 kuş türünden 123’üne ev sahipliği yapıyor. Aliağa Kuş Cenneti’nde flamingolar rengârenk görüntüler oluşturuyor. Kuş gözlemcileri ile doğa fotoğrafçılarının rotaları içinde bulunan bölge, turistlerin de gözdesi.

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