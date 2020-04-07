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    07.04.2020 - 07:00 | | EDA EBRU NANECİ DHA

    GÖRÜLMEYEN düşmanı yendi

    İzmir’de yakalandığı koronavirüsten kurtulan ardından evde tek başına 14 gün karantina sürecine giren Oğuzhan Yar, “Düşmanın adı var, kendi yok” dedi

    GÖRÜLMEYEN düşmanı yendi

    İzmir’de yaşayan, 2 çocuk babası ve hurda geri dönüşüm tesisi sahibi Oğuzhan Yar, yakalandığı koronavirüsten kurtuldu. Pandemi hastanesi olan Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılan Yar, beş gün boyunca yoğun tedavi sürecine girdi. Tedavinin ardından taburcu edilen Yar, evde 14 gün karantinada kaldı. Yar, bu süreçte kendisini en çok zorlayan konunun ailesini görememek olduğunu dile getirdi. Hastalığı hala önemsemeyerek, gereken tedbirleri almayanlar olmasından derin üzüntü duyduğunu belirten Yar, şunları söyledi:

    ‘Kurallara uyun’

    “Bana koronavirüs teşhisi koyuldu ve hastanede tedavi altına alındım. 5 günlük tedavi sonucu 6’ncı gün yapılan testin negatif çıkmasıyla taburcu oldum. 14 gün evimde karantinada kalacağım. Taburcu olduktan sonra insanlarımızın hala vakanın ciddiyetine varamadığını üzülerek gördüm. Herkes, sağlığını kaybetmeden devletimizin milletimize yaptığı uyarıları dikkate alsın. Babaysanız ve evinizin ihtiyaçlarını karşılayan sizseniz daha çok dikkat etmelisiniz. Ben hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam.
    Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın. Bu hastalığa yakalanmamak için çok özen gösterdim ama yine de beni yakaladı. Düşmanın adı var, kendi yok. O yüzden her birimiz dikkatli olalım.”

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