15.08.2020 - 00:00 |
‘Görünmeyen kahramanlar’
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, vatandaşlara 7/24 hizmet veren Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.
Vatandaşların en iyi hizmeti alması ve herhangi bir aksama veya talep durumunda yetkililere hemen ulaşabilmesi için kurulan merkeze 2020 yılı içinde 329 bin 546 arama geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, çağrı merkezi çalışanlarının belediyelerin görünmeyen ama en önemli hizmet sağlayıcıları olduğunu söyledi ve tüm çalışanlarına teşekkür etti, “Çağrı merkezimiz, sadece Muğla’da yaşayan hemşehrilerimiz tarafından değil, Türkiye’nin birçok şehrinden vatandaşlarımız tarafından da aranıyor” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.