‘Görünmeyen kahramanlar’

Vatandaşların en iyi hizmeti alması ve herhangi bir aksama veya talep durumunda yetkililere hemen ulaşabilmesi için kurulan merkeze 2020 yılı içinde 329 bin 546 arama geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, çağrı merkezi çalışanlarının belediyelerin görünmeyen ama en önemli hizmet sağlayıcıları olduğunu söyledi ve tüm çalışanlarına teşekkür etti, “Çağrı merkezimiz, sadece Muğla’da yaşayan hemşehrilerimiz tarafından değil, Türkiye’nin birçok şehrinden vatandaşlarımız tarafından da aranıyor” dedi.