Görüntü kirliliği el ele önlenecek

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, 5 Nisan 2016 tarihli meclis kararı gereğince 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren bakımsız, sıvasız, görüntü kirliliğine neden olan binaların mülk sahiplerine oturdukları yapıları iyileştirmeleri yönünde tebligat yaptı. Çağ-rıya uyan birçok ev sahibi yaz sezonunun da yaklaşmasıyla binalarında çalışma başlattı.