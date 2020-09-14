Görüntü ve çevre kirliliği bitiyor

Uygulama, son olarak Mersinli Mahallesi 1. Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirildi. Sanayi esnafının şikayetlerini değerlendiren ekipler, 18 hurda aracı bulundukları yerden kaldırdı.



Kötü amaçlar için kullanılan, güvenlik sorunu oluşturan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan araçlar, Menemen Hurda Araç Merkezi’ne götürüldü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, boşalan alanları temizledi, çöpten arındırdı. İlçe sınırları içinde bu yıl toplam 108 araç toplandı. Başkan Abdül Batur, yarattığı kirlilikle halk sağlığını tehdit eden hurda araçların ilçe genelinde kaldırılmasına devam edileceğini söyledi.