Gösteri yürüyüşleri bir ay yapılmayacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için bazı etkinliklerin kısıtlanması gerektiği ifade edildi. Vali Atik, “Her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesine oybirliğiyle karar verildi” dedi.