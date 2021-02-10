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    HaberlerEge Haberleri Gösteri yürüyüşleri bir ay yapılmayacak
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    10.02.2021 - 00:01 |

    Gösteri yürüyüşleri bir ay yapılmayacak

    DENİZLİ’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay süreyle yasaklandı.

    Gösteri yürüyüşleri bir ay yapılmayacak

    İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için bazı etkinliklerin kısıtlanması gerektiği ifade edildi. Vali Atik, “Her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesine oybirliğiyle karar verildi” dedi. 

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