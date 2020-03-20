20.03.2020 - 00:01 |
‘Gövdeleri siper oldu’
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitlerini Anma Günü Menemen’de düzenlenen resmi törenle kutlandı.
Yıldıztepe Şehitliği’nde gerçekleşen törende şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Çanakkale Deniz Zaferi, bağımsızlığı uğruna emperyalizme karşı gövdesini siper etmekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Atatürk önderliğinde kazanılan destansı zaferin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
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Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.