Göz açtırmıyor

Konak’tan vapura binen Köşger, yolcularla sohbet edip tedbirleri inceledi. Karşıyaka Çarşısı’nda da iş yerlerini denetleyen Köşger, “Türkiye’den farklı olarak İzmir’de temaslı olanlara da test yapıyoruz. Kademeli mesaiyi de Türkiye’de ilk önce biz başlattık. Özellikle toplu taşıma araçları başta olmak üzere toplu yaşanan mekanları kontrol altında tutacağız. Spesifik yasaklar gelecek. İllegal olarak eğlence mekanına dönüştürülmeye çalışılan yerlerin üzerine gideceğiz, kapatma cezaları gelecek. Hayatın tamamını etkileyecek genel yasaklar söz konusu değil” diye konuştu.