15.08.2020 - 00:03 |
Göz eti ameliyatıyla kesin çözüm
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, halk arasında ‘göz eti’ olarak tanınan pterjium rahatsızlığının erken tedavi edilmezse, görme kayıplarına yol açabildiğini söyledi.
Rahatsızlığın, dışarıda çalışan ve güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına maruz kalan kişilerde daha çok görüldüğünü belirten Takeş, “Asıl tedavi cerrahi müdahale ile oluyor. Doku transfer tekniğiyle başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Klasik ameliyatlarda hastalığın tekrarlama olasılığı yüzde 50’yi bulurken, bizim uyguladığımız teknikle bu oran yüzde 1’ler seviyesine iniyor” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.