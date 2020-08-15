Göz eti ameliyatıyla kesin çözüm

Rahatsızlığın, dışarıda çalışan ve güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına maruz kalan kişilerde daha çok görüldüğünü belirten Takeş, “Asıl tedavi cerrahi müdahale ile oluyor. Doku transfer tekniğiyle başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Klasik ameliyatlarda hastalığın tekrarlama olasılığı yüzde 50’yi bulurken, bizim uyguladığımız teknikle bu oran yüzde 1’ler seviyesine iniyor” dedi.