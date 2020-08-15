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    HaberlerEge Haberleri Göz eti ameliyatıyla kesin çözüm
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    15.08.2020 - 00:03 |

    Göz eti ameliyatıyla kesin çözüm

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, halk arasında ‘göz eti’ olarak tanınan pterjium rahatsızlığının erken tedavi edilmezse, görme kayıplarına yol açabildiğini söyledi.

    Göz eti ameliyatıyla kesin çözüm

    Rahatsızlığın, dışarıda çalışan ve güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına maruz kalan kişilerde daha çok görüldüğünü belirten Takeş, “Asıl tedavi cerrahi müdahale ile oluyor. Doku transfer tekniğiyle başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Klasik ameliyatlarda hastalığın tekrarlama olasılığı yüzde 50’yi bulurken, bizim uyguladığımız teknikle bu oran yüzde 1’ler seviyesine iniyor” dedi.

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