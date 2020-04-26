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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz gençlere sarılacak
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    26.04.2020 - 00:00 |

    Göz Göz gençlere sarılacak

    Göztepe’de koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler genç futbolculara çevrildi.

    Göz Göz gençlere sarılacak

    Yeni sezonda sözleşmesi sona erecek birçok futbolcuyla yolları ayırıp, çok fazla takviye yapmayı düşünmeyen sarı kırmızılılarda teknik ekibin gençleri vitrine çıkaracağı bildirildi. Göz Göz’de, Göktuğ, Eren ve Arda’nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin’in 2020-2021 sezonunda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için ise alt liglerde görev yapan genç futbolcuları tarayacak ve transfer edeceği bildirildi.

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