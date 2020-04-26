26.04.2020 - 00:00 |
Göz Göz gençlere sarılacak
Göztepe’de koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi gelirleri azaltırken, gözler genç futbolculara çevrildi.
Yeni sezonda sözleşmesi sona erecek birçok futbolcuyla yolları ayırıp, çok fazla takviye yapmayı düşünmeyen sarı kırmızılılarda teknik ekibin gençleri vitrine çıkaracağı bildirildi. Göz Göz’de, Göktuğ, Eren ve Arda’nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin’in 2020-2021 sezonunda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için ise alt liglerde görev yapan genç futbolcuları tarayacak ve transfer edeceği bildirildi.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.