Göz Göz gençlere sarılacak

Yeni sezonda sözleşmesi sona erecek birçok futbolcuyla yolları ayırıp, çok fazla takviye yapmayı düşünmeyen sarı kırmızılılarda teknik ekibin gençleri vitrine çıkaracağı bildirildi. Göz Göz’de, Göktuğ, Eren ve Arda’nın yanı sıra Yalçın, Ege, Yusuf, Batuhan, Hüseyin, Atakan ile Metin’in 2020-2021 sezonunda çok daha fazla süre alacakları öğrenildi. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için ise alt liglerde görev yapan genç futbolcuları tarayacak ve transfer edeceği bildirildi.