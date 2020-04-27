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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz, iskeleti koruyacak
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    27.04.2020 - 00:00 |

    Göz Göz, iskeleti koruyacak

    Göztepe’de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek as futbolculara şimdiden talipler çıktı.

    Göz Göz, iskeleti koruyacak

    Sarı kırmızılıların İspanya’nın Huesca takımından kiraladığı kanat oyuncusu Serdar Gürler için Trabzonspor’un ciddi bir şekilde devrede olduğu öğrenilirken, Brezilyalı stoper Titi’yi Fenerbahçe’nin, Portekizli kaptan kaleci Beto’yu da eski kulübü Sporting Lizbon’un istediği belirtildi. Yine mukaveleleri sezon bitiminde son bulacak orta saha oyuncuları Castro ve Soner için de birçok kulübün nabız yokladığı iddia edildi. Teknik Direktör İlhan Palut’un iskelet kadroyu kesinlikle bozmak istemediği ve Başkan Mehmet Sepil’e bu konuda raporunu verdiği belirtildi.

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