Göz Göz, iskeleti koruyacak

Sarı kırmızılıların İspanya’nın Huesca takımından kiraladığı kanat oyuncusu Serdar Gürler için Trabzonspor’un ciddi bir şekilde devrede olduğu öğrenilirken, Brezilyalı stoper Titi’yi Fenerbahçe’nin, Portekizli kaptan kaleci Beto’yu da eski kulübü Sporting Lizbon’un istediği belirtildi. Yine mukaveleleri sezon bitiminde son bulacak orta saha oyuncuları Castro ve Soner için de birçok kulübün nabız yokladığı iddia edildi. Teknik Direktör İlhan Palut’un iskelet kadroyu kesinlikle bozmak istemediği ve Başkan Mehmet Sepil’e bu konuda raporunu verdiği belirtildi.