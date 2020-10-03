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    03.10.2020 - 07:00 | | İZMİR DHA

    Göz Göz İstanbul'da

    Göztepe, bugün henüz puanla tanışamayan Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak

    Göz Göz İstanbul'da

    Geçtiğimiz hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Süper Lig temsilcisi Göztepe, bugün deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak. Sarı kırmızılılarda sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo karşılaşmada forma giyemeyecek.
    Teknik Direktör İlhan Palut, ligin son şampiyonu Başakşehir’in sezona istediği gibi başlayamadığını ancak çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin çıkış aradığını dile getiren genç teknik adam, “Başakşehir kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Geçtiğimiz yıl lig şampiyon oldu. Biz ekip olarak karşılaşmaya iyi hazırlandık. İstanbul’dan istediğimiz sonucu alabileceğimize yürekten inanıyorum” dedi. Göztepe’nin son transferi Guilherme’nin de kafilede yer alması bekleniyor.

    Kerim Alıcı imzaladı

    Süper Lig’de transfer sezonunda son olarak geçen sezon Trabzonspor’da oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme’yi 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlayan Göztepe, TFF 1. Lig ekibi Altınordu’nun sağ beki Kerim Alıcı’yla da anlaşma sağladı. Günlerdir Altınordu ile pazarlık masasında olan Göztepe’nin 23 yaşındaki Kerim için kırmızı lacivertlilere 1 milyon 750 bin lira bonservis ödeyeceği, Altınordu’nun Kerim’in başka kulübe satılması halinde Göztepe’den yüzde 30 pay alacağı ifade edildi.

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