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    HaberlerEge Haberleri Göz göz istikrarı savunmada sağladı
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    24.03.2020 - 00:00 |

    Göz göz istikrarı savunmada sağladı

    Süper Lig’de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle tüm müsabakaların ertelenmesinin ardından, çalışmalarına 27 Mart Cuma günü Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başlamayı planlayan Göztepe’de, en istikrarlı futbolcular savunmacılar oldu.

    Göz göz istikrarı savunmada sağladı

    Göz Göz’de 26 hafta sonunda Brezilyalı stoper Titi en fazla forma giyen oyuncu unvanını aldı. Ceza ve sakatlık yüzünden sadece 2 maç kaçıran Titi, 24 müsabakada toplam 2160 dakika sahada kaldı. Titi’nin ardından kaptanlık pazubendini takan kaleci Beto da 24 maçta 2076 dakika oynayıp en istikrarlı ikinci futbolcu olmayı başardı. Sağ bekte görev yapan Gassama ise 23 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2026 dakika kalan Senegalli, teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Göz Göz’de sol bek Berkan da 22 karşılaşmada forma giyip 1975 dakika oynadı. Berkan, Süper Lig’de 3 kez fileleri sarstı.

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