18.04.2020 - 00:00 |
Göz Göz, kadroyu koruyacak
Tüm kulüplerde olduğu gibi ekonomik gelirleri daralan Göztepe, yeni sezonda öncelikle iskelet kadrosunu korumayı hedefliyor.
Dış transferde bütçeyi çok fazla sarsmak istemeyen Başkan Mehmet Sepil’in sözleşmesi sezon sonunda bitecek 15 oyuncudan birçoğunu takımda tutmayı düşündüğü vurgulandı. Göz Göz’de başta Serdar, Soner, Castro, Titi, Beto, Atakan, Atınç, Napoleoni ve Berkan’ın kesin olarak takımda tutulacağı ifade edildi. Öte yandan yönetimin, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’un peşinde olduğu Alpaslan Öztürk için hatrı sayılır bir fiyat belirleyeceği ve kulübün menfaatleri doğrultusunda deneyimli oyuncuyla yolların ayrılabileceği dile getirildi. Halil Akbunar için de özellikle Almanya’dan birçok teklifin geldiği ileri sürüldü.
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