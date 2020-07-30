Göz Göz kalecisini arıyor

Süper Lig’de 3 sezondur kalesini koruyan Beto Pimparel’e veda eden Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, kaleci arayışını hızlandırdı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un file bekçisi İbrahim Sehiç ve Medipol Başakşehir’de yedek bekleyen Volkan Babacan’la ilgilenen sarı kırmızılıların İngiltere Championship ekibi Preston’da forma giyen Declan Rudd ve Yukatel Denizlispor’la yollarını ayıran Adam Stackhowiak’ı listesine aldığı bildirildi. Portekizli Beto’nun ardından kaleye deneyimli bir isim almayı planlayan Göz Göz’ün Rudd ve Stackhowiak’tan birini tercih edeceği vurgulandı.



Şampiyonluk yaşadı



Rudd bu sezon Championship’te 40 maça çıkarak istikrarlı bir tablo çizdi. Polonyalı Stackhowiak ise koronavirüs salgını arasının ardından Süper Lig yeniden başlarken Denizlispor’la yollarını ayırdı. Alacaklarını gerekçe gösteren 33 yaşındaki kaleci kenti terk etti. Son 2 sezon Denizlispor’da görev yapan deneyimli eldiven özellik bu sezon Süper Lig’de kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi. Stackhowiak, Türkiye’de Gaziantep Futbol Kulübü’nde de forma giydi. Denizlispor’a 2018-2019’un başında gelen kaleci, yeşil siyahlılarla 1. Lig şampiyonluğu da yaşadı.