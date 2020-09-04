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    04.09.2020 - 00:00 |

    Göz Göz, kalecisini buldu

    Süper Lig’de transfer döneminde şu ana kadar 4 futbolcuyla sözleşme imzalayıp 11 oyuncusuyla yollarını ayıran Göztepe, genç kaleci İrfan Can Eğribayat’la anlaşma aşamasına geldi.

    Göz Göz, kalecisini buldu

    Portekizli kaleci Beto’nun takımdan ayrılmasının ardından İbrahim Sehic, Fabri, Volkan Babacan, Sinan Bolat, Harun Tekin, Serkan Kırıntılı, Balazs Megyeri, Kenan Piric gibi isimlerle ilgilenen Göztepe, sürpriz yaparak Adanasporlu İrfan’da karar kıldı. Adanaspor’la vedalaşan 22 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar İzmir’e geleceği ve Göz Göz ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Adanaspor altyapısından yetişip 2014 yılında profesyonel olan İrfan Can, geçen sezon turuncu beyazlılarda 20 resmi maça çıktı. Göztepe’nin ilerleyen günlerde sol bek, stoper, orta saha ve kanat takviyesi de yapması bekleniyor.

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