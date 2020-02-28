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    28.02.2020 - 07:00 |

    Göz Göz, Kayseri’ye bileniyor

    Süper Lig’de pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak Göztepe, rakibinden puan aldığı takdirde yenilmezlik serisini 6 maça çıkarıp, son 3 yıldaki en iyi serisini gerçekleştirecek.

    Göz Göz, Kayseri’ye bileniyor

    Süper Lig’de pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak Göztepe, rakibinden puan aldığı takdirde yenilmezlik serisini 6 maça çıkarıp, son 3 yıldaki en iyi serisini gerçekleştirecek. Devler arenasına 2017-2018 sezonunda tam 14 yıl sonra dönen Göztepe, bu sürede en fazla 5 maç üst üste kaybetmedi. İlk sezonunda 2 defa 5 maç üst üste yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunda ise 29. haftadan sonra oynadığı 5 maçta mağlup olmadı ve kümede kalmayı başardı. Bu sezon da yine 2 defa 5 maç art arda mağlubiyet almayan Göztepe, seriyi ilk kez 6 karşılaşmaya çıkarmak için Kayserispor’u gözüne kestirdi. Aldığı başarılı sonuçların ardından hedefi Avrupa olarak belirleyen İzmir ekibi, son 2 yılda Kayserispor deplasmanından puan çıkaramadı.

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