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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz perdeyi evinde kapatıyor
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    25.07.2020 - 00:00 |

    Göz Göz perdeyi evinde kapatıyor

    Süper Lig’de çıktığı 7 maçta da galibiyetle tanışamayan Göztepe, bugün Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Demir Grup Sivasspor’la son hafta kapanış mücadelesinde karşı karşıya gelecek

    Göz Göz perdeyi evinde kapatıyor

    Süper Lig’de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle sezonun yeniden başlamasının ardından çıktığı 7 maçta da galibiyetle tanışamayan Göztepe, bugün Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Demir Grup Sivasspor’la son hafta kapanış mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’nda Ali Şansalanın yöneteceği karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Ligde hiçbir iddiası kalmayan sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Halil, Serdar, Jerome ve Deniz Kadah forma giyemeyecek. Mücadele salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yine seyircisiz olarak oynanacak.

    ‘Kazanmak istiyoruz’

    Göztepe’de daha önce istifası yönetimden dönüp geleceği tartışılan, lig bitiminde yolların ayrılması beklenen Teknik Direktör İlhan Palut, 2019-2020 sezonuna galibiyetle veda etmek istediklerini söyledi. Sivasspor’un son hafta sahaya Şampiyonlar Ligi hedefi için çıkacağını ancak kendi işlerine bakacaklarını ifade eden genç çalıştırıcı, “Zor bir süreç geçirdik. Verilen aradan sonra maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Sivasspor’un durumu bizi ilgilendirmiyor. Sezonu kazanarak kapatacağız” diye konuştu.

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