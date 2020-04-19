Göz Göz, Serdar Gürler için elini çabuk tutacak

Bordo mavili ekibin de Serdar’ı gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği ileri sürüldü. Elini çabuk tutmaya çalışan Göztepe’nin ise Serdar’la en kısa sürede anlaşma zemini bulacağı vurgulandı. Serdar daha önce yaptığı açıklamada, “Ben zaten büyük bir takımda oynuyorum. Göztepe’de yarım kalmış hedeflerim var” ifadelerini kullanıp Göz Göz’e yeşil ışık yakmıştı.