Göz Göz, Serdar’ı bırakmıyor

Bu sezon attığı 6 golün yanı sıra 5 asist yapan Serdar’ın satın alma opsiyonunun Göztepe’de olduğu açıklandı. İspanya’nın Huesca ekibinde geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan kanat oyuncusunun yeni sezonda da kariyerine Göztepe’de devam etmesi için çalışmalar başladı. Başkan Vekili Talat Papatya, Serdar’ın çok sevdikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, “Futbolcumuz burada mutlu. Biz de kendisinden memnunuz. Zaten satın alma opsiyonu kulübümüzde” diyerek yeni bir sözleşmeye sıcak baktıklarını ifade etti.