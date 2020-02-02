02.02.2020 - 00:00 |
Göz Göz, şeytanın bacağını kıracak
Süper Lig’de ikinci yarıya Antalyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle başlayıp Avrupa yolunda umutlanan Göztepe, yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Yukatel Denizlispor’u yenip bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmak istiyor.
İstikrarlı gidişini sürdürmeyi amaçlayan sarı kırmızılılar, geçen sezonun ilk yarısında 3 maç üst üste kazanmayı başardı. Göz Göz, 2018-2019’un 6,7 ve 8. haftalarında Kayserispor’u 2-0, Trabzonspor’u 2-1 ve Konyaspor’u 3-2 yenip 9 puan topladı. Ardından bir daha 3 maçlık seri yakalayamayan İzmir ekibi en fazla 2 karşılaşmasını art arda kazanabildi. Teknik Direktör İlhan Palut, Denizlispor engelini de aşıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi. Rakiplerinin de kendileriyle oynayacağı maça çıkış gözüyle baktığını vurgulayan genç teknik adam, “Kolay maç yok. Sahada herkes elinden geleni yapacak. Çizgimizi koruyacağız” dedi.
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Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.