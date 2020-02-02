Göz Göz, şeytanın bacağını kıracak

İstikrarlı gidişini sürdürmeyi amaçlayan sarı kırmızılılar, geçen sezonun ilk yarısında 3 maç üst üste kazanmayı başardı. Göz Göz, 2018-2019’un 6,7 ve 8. haftalarında Kayserispor’u 2-0, Trabzonspor’u 2-1 ve Konyaspor’u 3-2 yenip 9 puan topladı. Ardından bir daha 3 maçlık seri yakalayamayan İzmir ekibi en fazla 2 karşılaşmasını art arda kazanabildi. Teknik Direktör İlhan Palut, Denizlispor engelini de aşıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi. Rakiplerinin de kendileriyle oynayacağı maça çıkış gözüyle baktığını vurgulayan genç teknik adam, “Kolay maç yok. Sahada herkes elinden geleni yapacak. Çizgimizi koruyacağız” dedi.