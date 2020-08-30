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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz, Yunus’a talip
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    30.08.2020 - 00:00 |

    Göz Göz, Yunus’a talip

    Süper Lig’de transfer döneminde Kocaelispor’dan Burak, Hatayspor’dan Kubilay, Aris’ten Ideye ve Gorica’dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray’ın genç futbolcusu Yunus Akgün’ün peşine düştü.

    Göz Göz, Yunus’a talip

    Sarı kırmızılıların, renktaşı Galatasaray’dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil’in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. Yunus, ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe’ye attı.

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