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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de 14 Haziran buruk kutlanacak
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    12.06.2020 - 07:00 |

    Göz Göz’de 14 Haziran buruk kutlanacak

    Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 96. yılını kutlamak için geri sayıma geçti.

    Göz Göz’de 14 Haziran buruk kutlanacak

    Her 14 Haziran tarihinde büyük coşkuyla doğum gününü kutlayan sarı kırmızılılar, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece Gürsel Aksel Stadı’nda sınırlı organizasyon yapacak. Taraftarların bu kez sahilde toplanmayacakları ve meşale şov gerçekleştirmeyecekleri ifade edildi. Statta ise Başkan Mehmet Sepil ve yöneticilerin yer alacağı, sağlık çalışanları ve koronavirüsü atlatan bir taraftarla birlikte meşale yakacakları ifade edildi.

    Havai fişek atılmayacak

    Göztepe’nin kutlamalarla ilgili flaş bir karar daha aldığı açıklandı. Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder’in Başkan Sepil’e bir mektup yazdığı ve havai fişeklerin canlılara zarar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin havai fişek gösterisi yapmayacağı bildirildi. Göztepe’nin havai fişek yerine ışık gösterisi düzenleyeceği vurgulandı.

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