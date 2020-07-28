Göz Göz’de 5 oyuncu kalıyor

Süper Lig’in son haftasında 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından kadroda jet operasyona başlayıp Beto, Castro, Reis, Deniz Kadah ve Jerome ile yollarını resmen ayıran Göztepe, 5 futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Sarı kırmızılıların mukaveleleri sona eren Napoleoni, Mossoro, Titi ve Berkan’la sözleşmelerindeki opsiyon maddesini kullanarak nikah tazeleyeceği bildirildi. Bu oyuncularla yeniden sözleşme imzalayacak Göz Göz’de orta saha Soner’in de yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyeceği bildirildi.