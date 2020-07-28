BİST1.1960.00EURO8.05-0.11USD6.860.09ALTIN428.552.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de 5 oyuncu kalıyor
    ABONE OL
    28.07.2020 - 07:00 |

    Göz Göz’de 5 oyuncu kalıyor

    Süper Lig’in son haftasında 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından kadroda jet operasyona başlayıp Beto, Castro, Reis, Deniz Kadah ve Jerome ile yollarını resmen ayıran Göztepe, 5 futbolcuyu takımda tutma kararı aldı.

    Göz Göz’de 5 oyuncu kalıyor

    Süper Lig’in son haftasında 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından kadroda jet operasyona başlayıp Beto, Castro, Reis, Deniz Kadah ve Jerome ile yollarını resmen ayıran Göztepe, 5 futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Sarı kırmızılıların mukaveleleri sona eren Napoleoni, Mossoro, Titi ve Berkan’la sözleşmelerindeki opsiyon maddesini kullanarak nikah tazeleyeceği bildirildi. Bu oyuncularla yeniden sözleşme imzalayacak Göz Göz’de orta saha Soner’in de yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyeceği bildirildi.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Sıradaki Haber