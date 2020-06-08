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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de Atınç imzaladı
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    08.06.2020 - 00:00 |

    Göz Göz’de Atınç imzaladı

    Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan’la nikah tazeledi.

    Göz Göz’de Atınç imzaladı

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz sezon başında renklerine kattığı Atınç Nukan’ın sezon sonu sona erecek sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı” ifadelerini kullandı. Kariyerinde Beşiktaş ve Alman ekibi Leipzig’de çapraz bağları kopan Atınç, aynı şanssızlığı Göz Göz’de de yaşadı. Atınç Nukan, bu sezon Göztepe ile Süper Lig’de sadece 1 maça çıkıp 2 dakika oynadı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 müsabakada boy gösteren deneyimli savunmacı, 270 dakika süre alıp 1 kez ağları sarstı.  

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