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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de bahar havası
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    21.01.2021 - 00:00 |

    Göz Göz’de bahar havası

    Süper Lig’de teknik direktörsüz çıktığı İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kazanıp ateş hattından uzaklaşan Göztepe, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Ünal Karaman’a 2,5 yıllık imzayı attırdı. Başarılı teknik adam bugün gerçekleşecek idman ile göreve başlayacak

    Göz Göz’de bahar havası

    Süper Lig’de teknik direktörsüz çıktığı maçlarda İttifak Holding Konyaspor’un ardından Gençlerbirliği’ni de yenen Göztepe, üzerindeki karabulutları dağıttı.

    Evinde rakibini güzel bir oyun ve 4-0’lık sonuçla geçen sarı kırmızılılar, 2’de 2 yaparak ateş hattından hızla uzaklaştı. Deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman ile her konuda anlaşan Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Diabate’yi İzmir’e getirdi. Yunanistan’ın Paok takımında forma giyen orta saha Esiti’yle de söz kesen Göztepe, kötü günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaşmayı locadan Başkan Mehmet Sepil’le birlikte izleyen Ünal Karaman’ın takımın gösterdiği performansı oldukça beğendiği bildirildi. Ayrıca Göztepe’nin devre arasında Belçika’nın Anderlecht takımından transfer ettiği orta saha Peter Zulj ne kadar isabetli bir transfer olduğunu ilk 2 maçtan gösterdi. Konyaspor deplasmanında 2 gol atarak 3-2 kazanılan maçın kahramanı olan Avusturyalı oyuncu, Gençlerbirliği müsabakasını da boş geçmedi. Öte yandan Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol atıp 1 de asist yapan Halil Akbunar, bu sezon skora büyük katkı sağladı. Ligdeki 6. golünü atan kaptan Halil, 6 kez de gol pası verdi.

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