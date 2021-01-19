Göz Göz’de favori ÜNAL KARAMAN

Önceki hafta 1-0 kaybedilen Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından İlhan Palut’la yollarını ayırıp henüz yeni çalıştırıcısını belirlemeyen Göz Göz’de yönetimin takım planlaması ve bütçe konusunda Karaman’la bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil’in deneyimli teknik adamda karar kıldığı ve Karaman’ın bu hafta içinde kesin cevabını vereceği kaydedildi. Son olarak geçen sezon Trabzon ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Karaman’ın bugün oynanacak Gençlerbirliği maçını da tribünden izleyeceği kaydedildi. Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, Trabzonsporlu Fousseni Diabate transferi için kulübüyle her konuda anlaştı. Diabate’nin İzmir’e gelip sözleşme imzaladıktan sonra takıma katılacağı vurgulandı.

Rakip Gençlerbirliği

Süper Lig’de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’u 3-2 yenerek rahat bir nefes alan Göztepe, bugün evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Sarı kırmızılıları sahaya Antrenör Yasin Güleryüz çıkaracak. Bu maç öncesi sarı kırmızılı ekibin 22 puanı bulunurken, son 2 maçında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. durumda yer alıyor.