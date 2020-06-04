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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de geri sayım
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    04.06.2020 - 00:00 |

    Göz Göz’de geri sayım

    Koronavirüs salgını nedeniyle Çaykur Rizespor’la son maçını oynadığı 17 Mart tarihinden bu yana futbola hasret kalan sarı kırmızılılarda takım Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürürken, Gürsel Aksel Stadı’nda da hummalı bir çalışma başlatıldı.

    Göz Göz’de geri sayım

    Trabzonspor karşılaşmasıyla seyircisiz de olsa evine kavuşacak Ege temsilcisinde stadın her noktası dezenfekte edilmeye başlandı. Protokol ve basın tribününde sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma yerleri belirlendi. Yedek kulübeleri, soyunma ve hakem odaları da elden geçirilmeye başlandı. Yöneticilerin ve basın mensuplarının giriş çıkış alanları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeye alındı. Stadyuma gelecek kişilerin kesinlikle asansörleri kullanmayacağı ve herkesin maskeyle maça gireceği açıklandı.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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