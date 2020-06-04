Göz Göz’de geri sayım

Trabzonspor karşılaşmasıyla seyircisiz de olsa evine kavuşacak Ege temsilcisinde stadın her noktası dezenfekte edilmeye başlandı. Protokol ve basın tribününde sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma yerleri belirlendi. Yedek kulübeleri, soyunma ve hakem odaları da elden geçirilmeye başlandı. Yöneticilerin ve basın mensuplarının giriş çıkış alanları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeye alındı. Stadyuma gelecek kişilerin kesinlikle asansörleri kullanmayacağı ve herkesin maskeyle maça gireceği açıklandı.