BİST98.9460EURO7,53-0,09USD6,950,13ALTIN378,710,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de, gidene kapı açık
    ABONE OL
    21.04.2020 - 07:00 |

    Göz Göz’de, gidene kapı açık

    Göztepe yeni sezon öncesi iç ve dış transfer stratejisini belirledi.

    Göz Göz’de, gidene kapı açık

    Göztepe yeni sezon öncesi iç ve dış transfer stratejisini belirledi. Salgın nedeniyle maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı kırmızılılıların, sözleşmesi sona erecek futbolculardan fedakarlık yapmasını isteyeceği öğrenildi. İskelet kadroyu bozmak da istemeyen yönetimin özellikle takımda tutmayı planladığı Beto, Napoleoni, Castro, Titi, Berkan, Serdar, Soner, Atakan ve Atınç’a yüksek ücretler önermeyeceği iddia edildi. Başkan Mehmet Sepil’in yeni kontrat için oyunculardan indirim isteyeceği, görüşmelere yanaşmayan futbolcularla yola devam etmeyeceği ileri sürüldü. Dış transferde de ince eleyip sık dokumayı planlayan Göz Göz’ün kalacak futbolculara göre hamle yapacağı vurgulandı.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
    daha fazla video için
    Corona virüsü yenen hemşire, taburcu olduKırıkkale'de, yakalandığı corona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu olan 32 yaşındaki Saliha hemşire, "Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    Sıradaki Haber