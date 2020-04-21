Göz Göz’de, gidene kapı açık

Göztepe yeni sezon öncesi iç ve dış transfer stratejisini belirledi. Salgın nedeniyle maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı kırmızılılıların, sözleşmesi sona erecek futbolculardan fedakarlık yapmasını isteyeceği öğrenildi. İskelet kadroyu bozmak da istemeyen yönetimin özellikle takımda tutmayı planladığı Beto, Napoleoni, Castro, Titi, Berkan, Serdar, Soner, Atakan ve Atınç’a yüksek ücretler önermeyeceği iddia edildi. Başkan Mehmet Sepil’in yeni kontrat için oyunculardan indirim isteyeceği, görüşmelere yanaşmayan futbolcularla yola devam etmeyeceği ileri sürüldü. Dış transferde de ince eleyip sık dokumayı planlayan Göz Göz’ün kalacak futbolculara göre hamle yapacağı vurgulandı.