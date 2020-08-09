Göz Göz’de ilk imza Burak Süleyman’dan

Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, dış transferde ilk imzayı Kocaelispor forması giyen golcü Burak Süleyman’a attırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İzmir’e gelen oyuncumuz Gürsel Aksel Stadyumu’nu gezdi. 1 Eylül 1994 tarihinde İzmit’te dünyaya gelen Burak, 2012-13 sezonunda Sancaktepe’de profesyonel futbol hayatına başladıktan sonra Gölcükspor ve Kocaelispor formalarını terletti. Burak Süleyman’a kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.



Fabri’de ısrarcılar



Yeni sezon öncesi Jerome, Wilczek, Castro, Beto, Reis ve Deniz’le resmen yollarını ayırıp golcüler Teodorczyk ile Tankovic’i radarına alan Göztepe atağa kalktı. Sarı kırmızılıların Polonya’nın Piast Gliwice takımında top koşturan sol bek Mikkel Kirkeskov ve bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Fabri’yle görüştüğü öğrenildi. İki oyuncuya da teklifini ileten yönetimin cevap beklediği vurgulandı. Beto’nun ayrılmasının ardından kaleye tecrübeli bir eldiven isteyen Göztepe’nin Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi.