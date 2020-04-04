04.04.2020 - 00:00 |
Göz Göz’de Mossoro bekleneni veremedi
Göztepe’nin sezon başında Medipol Başakşehir’den büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Marcio Mossoro, beklenen etkiyi gösteremedi. Göztepe’de 4. haftada forma giymeye başlayan ve ilk 8 müsabakasında on birde sahaya çıkan Brezilyalı orta saha, ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Teknik Direktör İlhan Palut’un göreve gelmesiyle formasını kaybeden 36 yaşındaki oyuncu, Palut döneminde sadece 2 defa on birde sahaya çıktı. Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mossoro ile yeni bir kontrat yapılmayacağı kaydedildi.
MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.