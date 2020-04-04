BİST89.5530,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de Mossoro bekleneni veremedi
    ABONE OL
    04.04.2020 - 00:00 |

    Göz Göz’de Mossoro bekleneni veremedi

    Göz Göz’de Mossoro bekleneni veremedi

    Göztepe’nin sezon başında Medipol Başakşehir’den büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Marcio Mossoro, beklenen etkiyi gösteremedi. Göztepe’de 4. haftada forma giymeye başlayan ve ilk 8 müsabakasında on birde sahaya çıkan Brezilyalı orta saha, ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Teknik Direktör İlhan Palut’un göreve gelmesiyle formasını kaybeden 36 yaşındaki oyuncu, Palut döneminde sadece 2 defa on birde sahaya çıktı. Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mossoro ile yeni bir kontrat yapılmayacağı kaydedildi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
    daha fazla video için
    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi sürüyor... İşte son 24 saatte yaşananlar

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi sürüyor... İşte son 24 saatte yaşananlar

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayında açıkladı: Son depremler haritası!

    Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayında açıkladı: Son depremler haritası!

    Sıradaki Haber