22.03.2020 - 00:00 |
Göz Göz’de Palut istikrarı bozdu
Süper Lig’de geçen hafta içinde erteleme maçında Gürsel Aksel Stadı’nda Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek nefes alan Göztepe’de, Teknik Direktör İlhan Palut, son 4 karşılaşmada kadro istikrarını bozdu.
Göreve başladığı 11. haftadan ikinci yarının başlarına kadar ilk 11’ini zorunlu olmadığı sürece değiştirmeyen Palut, geride kalan 4 müsabakada ise tam 19 oyuncuyu as kadroya monte etti.
Büyük sürpriz
Göztepe’de İlhan Palut, son Çaykur Rizespor sınavında ise sürpriz yaptı. Sağ bek Murat ve orta saha Deniz’e aylar sonra şans veren Palut, iki maçtır 11’de oynattığı Wilczek’i yedek oturtup yeniden Jerome’a forma giydirdi. Çaykur Rizespor maçında cezası biten Soner’i tekrar kadroya alan Palut, Poko’yu oynatmadı. Kasımpaşa karşılaşmasında kulübeye çekilen Napoleoni’de Mossoro’nun yerine Çaykur Rizespor’a karşı sahaya çıktı.
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