Göz Göz’de Şener sesleri

Listesine Portekizli golcü Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senegalli Babacar gibi isimleri ekleyen sarı kırmızılıların, Galatasaray’da gözden çıkarılan sağ bek Şener Özbayraklı ile ilgilendiği iddia edildi. Menajerlerin Şener’i Göztepe’ye önerdiği ve bütçeye göre transferin netleşeceği kaydedildi. Teknik Direktör İlhan Palut’un da defansın sağına mutlaka takviye istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü vurgulandı.