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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de Şener sesleri
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    11.05.2020 - 00:00 |

    Göz Göz’de Şener sesleri

    Çalışmalarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sosyal mesafe kuralına uygun olarak sürdüren Göztepe, bir yandan da dış transfer arayışlarına ağırlık verdi.

    Göz Göz’de Şener sesleri

    Listesine Portekizli golcü Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senegalli Babacar gibi isimleri ekleyen sarı kırmızılıların, Galatasaray’da gözden çıkarılan sağ bek Şener Özbayraklı ile ilgilendiği iddia edildi. Menajerlerin Şener’i Göztepe’ye önerdiği ve bütçeye göre transferin netleşeceği kaydedildi. Teknik Direktör İlhan Palut’un da defansın sağına mutlaka takviye istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü vurgulandı.

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