Göz Göz’de, Soner kalmak istiyor

Göztepe’nin yeni sezonda da kadrosunda yer vermeyi düşündüğü Soner Aydoğdu, sarı kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Gürler’in, “Ben zaten büyük bir camiada forma giyiyorum” açıklamasının ardından gözler Soner’e çevrildi. Medipol Başakşehir’den kiralanan deneyimli orta sahanın da kariyerine Göztepe’de devam etmek istediği öğrenildi. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren Soner’in, “Göztepe’de çok mutluyum. Katkılarımın devam etmesini istiyorum” dediği bildirildi.