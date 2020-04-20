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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz'de Teodorczyk’i sesleri
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    20.04.2020 - 00:00 |

    Göz Göz'de Teodorczyk’i sesleri

    Göztepe’de yönetim, yeni sezon için golcü arayışlarına devam ediyor.

    Göz Göz'de Teodorczyk’i sesleri

    Portekizli Eder’i listesine alan sarı kırmızılıların İtalya’nın Udinese ekibinde top koşturan Lukasz Teodorczyk ile de ilgilendiği öğrenildi. Udinese’de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Polonyalı futbolcu için nabız yoklamaya başlayan Göz Göz’ün bütçesini belirledikten sonra transfere hız vereceği kaydedildi. Öte yandan yeni sezona kaliteli bir golcüyle girmek isteyen İzmir ekibi, sözleşmesi bitecek İngiliz forvet Jerome’la yola devam etmeyecek.

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