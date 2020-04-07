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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’de Tripic ve Wilczek kapalı kutu
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    07.04.2020 - 07:00 |

    Göz Göz’de Tripic ve Wilczek kapalı kutu

    Göztepe, devre arasında transfer ettiği Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek’ten hem sakatlıklar hem de lige verilen ara yüzünden bir fikir elde edemedi.

    Göz Göz’de Tripic ve Wilczek kapalı kutu

    Göztepe, devre arasında transfer ettiği Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek’ten hem sakatlıklar hem de lige verilen ara yüzünden bir fikir elde edemedi. Beklentilerin yüksek tuttulduğu Tripic, geldiği gibi büyük şanssızlık yaşadı. Yaklaşık 5 hafta takımdan uzak kalan Tripic, iyileşse de düzenli olarak forma giyemedi. Gol umudu olarak Danimarka ekibi Brondby’den alınan Wilczek de takıma tam uyum sağlayamadı. Brondby’de 138 maçta 88 gol atan Polonyalı, sarı kırmızılılarda henüz siftah yapamadı. Liglerin ertelenmesinin ardından evlerinden çalışmalarını sürdüren iki oyuncunun sezonun geri kalanında nasıl performans sergileyeceği merak konusu oldu.

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