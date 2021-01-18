Göz Göz’ün 2000 gururu

Süper Lig’de 6 maçtır galibiyet özleminin ardından İttifak Holding Konyaspor deplasmanına çıkan Göztepe, yeni transfer Peter Zulj (2) ve savunma oyuncusu Mihojevic’in golleriyle derin bir nefes aldı.



Göztepe, ülkemizdeki profesyonel liglerin startının verildiği 1959 yılında ilk ismi Milli Lig olan, günümüzde Süper Lig olarak anılan ligde 19 sene ara vermeden mücadele etti. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 2002-2003 sezonunda Süper Lig’den amatör kümeye kadar düşen Göz Göz, Başkan Mehmet Sepil’in kulübü devralmasıyla yükselişe geçti. 2016-2017 sezonunda Süper Lig’e yeniden adım adan İzmir temsilcisi, profesyonel olarak 2000 mücadelenin 900’ünü bu arenada verdi.



Toplamda 62 sezonu geride bırakan Göz Göz, 29 sezon Süper Lig’de boy gösterdi. 25 sezon 1. Lig, 5 sezon 2. Lig ve 3 sezon 3. Lig’de başarı için ter döken Göztepe, Türk futboluna Ali Artuner, Fevzi Zemzem, Nevzat Güzelırmak, Gürsel Aksel gibi değerleri kazandırmanın gururunu yaşadı. Ayrıca sarı kırmızılılar, Avrupa Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı final oynayan ilk Türk takımı unvanını da taşıyor.



Zulj yıldızlaştı



Göztepe’nin Anderlecht’ten sezon sonuna kadar kiraladığı Peter Zulj, sarı kırmızılı forma altında çıktığı ilk mücadelede 2 gol birden bularak takımını galibiyete taşıdı.



Takıma adaptasyon sürecini çabuk atlattığı gözlenen 27 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, başarılı 5 ikili mücadele, 3 top çalma, yüzde 77 pas isabeti ile maçın yıldızı oldu. Öte yandan Göztepe kaptanı Halil Akbunar, bu maçta da skora katkı sağladı. Halil, bu sezon ligdeki 5. asistine imza attı.



BÜLENT KORKMAZ SESLERİ



Konyaspor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşan Göztepe’nin bu hafta yeni çalıştırıcısını belirleyeceği açıklandı. Göz Göz’de Bülent Korkmaz ismi ön plana çıkarken, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas ve İbrahim Üzülmez’le de temasların sürdüğü ifade edildi.