Göz Göz’ün kanatları ağır yaralı

Süper Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra 4 maçtır galip gelemeyen Göztepe’nin hücumda en etkili silahlarından 7 gollü Serdar Gürler’in, Fenerbahçe deplasmanının ilk yarısında yaşadığı sakatlıkla sol diz ön çapraz bağları yırtıldı. Ameliyat olacak oyuncu, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. İspanya’nın Huesca takımından kiralanıp sözleşmesi bitecek olan, Süper Lig’den birçok talibi bulunan Serdar’ın bonservisini almak isteyen Göztepe, ağır sakatlıkla şok yaşadı.

Halil de sakat

Alanyaspor maçı sonrası sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edildiği açıklanan takımın diğer skorer oyuncusu Halil Akbunar da Fenerbahçe önünde forma giymedi. Bu sezon attığı 5 golle hem altyapıdan çıkıp 2012’den bu yana formasını giydiği Göztepe’nin en skorer isimlerinden olan Halil’in kalan 4 maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi.