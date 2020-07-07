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    07.07.2020 - 07:00 | | Ergin KARATAŞ DHA

    Göz Göz’ün kanatları ağır yaralı

    Göztepe’de attığı 7 golle en skorer oyunculardan biri olan Serdar Gürler’in Fenerbahçe deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları yırtıldı. Tecrübeli kanat oyuncusunun sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı öğrenildi

    Göz Göz’ün kanatları ağır yaralı

    Süper Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra 4 maçtır galip gelemeyen Göztepe’nin hücumda en etkili silahlarından 7 gollü Serdar Gürler’in, Fenerbahçe deplasmanının ilk yarısında yaşadığı sakatlıkla sol diz ön çapraz bağları yırtıldı. Ameliyat olacak oyuncu, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. İspanya’nın Huesca takımından kiralanıp sözleşmesi bitecek olan, Süper Lig’den birçok talibi bulunan Serdar’ın bonservisini almak isteyen Göztepe, ağır sakatlıkla şok yaşadı.
    Halil de sakat
    Alanyaspor maçı sonrası sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edildiği açıklanan takımın diğer skorer oyuncusu Halil Akbunar da Fenerbahçe önünde forma giymedi. Bu sezon attığı 5 golle hem altyapıdan çıkıp 2012’den bu yana formasını giydiği Göztepe’nin en skorer isimlerinden olan Halil’in kalan 4 maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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