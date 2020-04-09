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    HaberlerEge Haberleri Göz Göz’ün radarında Portekizli golcü var
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    09.04.2020 - 00:00 |

    Göz Göz’ün radarında Portekizli golcü var

    Göztepe’de yönetim yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı.

    Göz Göz’ün radarında Portekizli golcü var

    Öncelikle iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan Başkan Mehmet Sepil’in dış transferde ise Portekizli forvet Eder’i gözüne kestirdiği öğrenildi. Gürsel Aksel Stadı’nın hizmete girmesiyle yıldız oyuncu sözü veren Sepil’in Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımında top koşturan 32 yaşındaki Eder’le temasa geçtiği kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcünün de yapılan görüşmelere olumlu yanaştığı iddia edildi.

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